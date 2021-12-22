شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن حصاد جامعة العلمين الدولية خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير قدمه الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، أداء وأنشطة الجامعة، خلال عام 2021، إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن تم بدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي 2020/2021، في عدد 6 مجالات دراسية وهي (الفنون والتصميم والصيدلة وهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والدراسات القانونية الدولية والهندسة، وتم إضافة مجالين جديدين هما (طب الأسنان والصحة العامة) قبل بدء العام الدراسي الحالي، ليزداد عدد البرامج الدراسية إلى 19 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، تم إعداد تلك البرامج بما يواكب ويُلبي مُتطلبات سوق العمل المُستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن نظام التدريس في الجامعة يتميز بأنه يعتمد على البرامج البينية، والتي تعني وجود تداخُل بين الكليات المختلفة، وذلك لخلق برامج دراسية جديدة وتخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، وتستخدم الجامعة نظام الساعات المُعتمدة.

وأوضح التقرير أن جامعة العلمين الدولية قامت بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، ومنها اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكتروني الدولية "كورسيرا"؛ لإتاحة مُقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية لطلاب الجامعة، مُقدمة من جامعات عالمية، وبموجب هذه الاتفاقية يحصل الطالب على شهادة من الجامعة المانحة وكورسيرا، كما وقعت الجامعة اتفاقية شراكة مع مؤسسة "اتصال" التي تعد أحد مؤسسات المجتمع المدني وتضم تحالف عدد كبير من شركات صناعة الإلكترونيات والاتصالات العالمية "ICTE"، وكذلك وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "ليون 3" الفرنسية لطرح برنامج دراسى مُشترك في مجال الإعلان والاتصال، ويحصل الطالب بموجبه على شهادة مزدوجة (بكالوريوس من جامعة ليون 3 وبكالوريوس من جامعة العلمين)، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "لويفيل" الأمريكية في مجال الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات، ويحصل الطالب على شهادة مُزدوجة.

ولفت التقرير لنجاح الجامعة في الانضمام إلى تحالف الجامعات المُستفيدة من المنح الطلابية المُقدمة من هيئة المعونة الأمريكية "USAID" والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها للجامعات الأهلية والخاصة، وحصلت الجامعة على 4 منح لأربع طلاب في برنامج الصحة العامة.

ومن جانبه، أوضح د. محمد عبدالحميد شعره مُنسق الجامعات الأهلية، أن جامعة العلمين الدولية تعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 435 لسنة 2020، وهي تعُد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، وتعتمد الدراسة بالجامعة على استخدام الرقمنة والأنشطة التفاعلية، وهي مُقامة على مساحة 150 فدانا تقريبًا بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعي وسكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.