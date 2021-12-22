شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم: أعياد الميلاد تشملنا جميعا مسلمين ومسيحيين فى وطن واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية إنه يقدم التهانئ لجميع الأقباط فى مصر والعالم بالنيابة عن الأنبا إبراهيم إسحاق بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأوضح فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن هذه الأعياد تشملنا وتفرحنا جميعا إذا كنا مسلمين أو مسيحيين فنحن في وطن واحد وجسد واحد وكلنا أعضاء في هذا الجسد وكل سنة ونحن جميعا طيبين، وقدم الشكر إلى الخليج 365 لاهتمامه وتواجده مع الكنيسة الكاثوليكية والمكتب الإعلامى وإظهار كل الأنشطة وحضورهم في المجتمع.

وأضاف أن أعياد الميلاد هذا العام لها طابع خاص فيعتبر بعد ظروف كورونا وعلى الرغم من أن هناك بعض التحديات والصعوبات إلا أن فيه هذه القدرة للإنفتاح أكثر وضوح فى مظاهر الأعياد والكنيسة الكاثوليكية فى مصر تشدد على الإجراءات وتأكد على الوقاية وعلى أهمية أخذ اللقاح وعلى أهمية الاحتفاظ بكل الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الأعياد ستكون يوم 24 ديسمبر مساء والاحتفال بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر فهذه السنة فرصة جديدة لنختبر ونشعر ونتلمس محبة الله ورغم كل الظروف والصعوبات والآلام ندرك أن الله قادر على استخراج الخير الكبير لنا وللوطن.