شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن حصاد جامعة الجلالة خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح تقرير قدمه الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة حول أداء الجامعة وأنشطتها خلال عام 2021، نجاح الجامعة فى الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الأولى للجامعة، كما نجحت الجامعة أيضًا فى إجراء انتخابات أول اتحاد طلاب لجامعة الجلالة، فضلاَ عن مشاركة الطلاب في العديد من الأنشطة الطلابية سواء الداخلية أو الخارجية (أنشطة داخلية 1530 طالب – أنشطة خارجية 116 طالب – رحلات 45 طالب).

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح التقرير قيام جامعة الجلالة بتوقيع بروتوكولات تعاون، منها: اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما باليابان؛ بهدف التعاون في مجالات الهندسة وطب الأسنان واللغة اليابانية بالاشتراك مع العديد من الأساتذة اليابانيين، كما وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، بحيث تسمح لطلاب جامعة الجلالة الحصول علي درجة البكالوريوس بالكامل من جامعة أريزونا، وشهادة مزدوجة فى برامج دراسية مميزة في مجالات الهندسة والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال كمرحلة أولي، كما تسمح تباعًا بإضافة برامج أخرى متطورة فى مجالات العلوم والفنون والإعلام، بالإضافة إلى حصول جامعة الجلالة على عضوية اتحاد جامعات تكساس الدولي بالولايات المتحدة مما يتيح التعاون العلمي بما يسهم في رفع شأن جامعة الجلالة دوليًا.

كما وقعت جامعة الجلالة مذكرات تفاهم مع العديد من الهيئات والمؤسسات المصرية، ومنها الأكاديمية البحرية، وجامعتي عين شمس وطنطا، بالإضافة إلى مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لتقديم شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وأضاف التقرير، أنه تم تفعيل نظام SIS، حيث تم تغذية النظام بكافة المعلومات الأساسية لطلاب الجامعة، وتحديد ساعات العبء الدراسي لكل طالب طبقاً لمستواه العلمي، وتحميل المقررات الدراسية بالمعلومات المرتبطة باللوائح الأكاديمية، وكذلك توفير نظام إلكتروني لإدارة السكن الجامعي، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية للسكن الطلابي من 304 غرف فردية إلى 624 غرفة (بزيادة قدرها 105%) متضمنة 160 غرفة مزدوجة تم تجهيزها.

وأشار التقرير إلى إنشاء مجموعة من الوحدات بالجامعة، مثل: وحدة الأمن والسلامة المهنية، ووحدة مكافحة العدوى، ووحدة تكافؤ الفرص، ومكتب الاستدامة، بالإضافة إلى إنشاء QR Code لجميع طلبة الجامعة لاستخدامه مع الـ University ID Card لضبط وتسهيل عمليات الحضور في المحاضرات.

وأوضح د. محمد عبدالحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية، أن جامعة الجلالة تعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 436 لسنة 2020، وهى تعد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، ومقامة على مساحة 174 فدانًا، وتضم كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم)، وتقدم أكثر من 65 برنامجًا متميزًا، حيث تم افتتاح 13 مجالاً هذا العام منقسمين إلى 31 برنامجًا في شتى المجالات. كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي بطاقة 577 سريرًا، وسكنًا خاصًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.