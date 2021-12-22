شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنتهى من 75% من أعمال تطوير ورصف بالإنترلوك لـ490 شارعا ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من 75% من أعمال تطوير ورصف بالانترلوك لعدد 490 شارع بحى بولاق الدكرور ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالمحافظة والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو الأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الشوارع الجارى الانتهاء من تطويرها ببلاط الأنترلوك ودعمها بكوابيل الانارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة ببولاق الدكرور ضمت 98 شارع بمنطقة حوض الذوات و 92 شارع بعزبة الآمين و 169 شارع بمنطقة صفط اللبن الجديدة و 68 شارع بمنطقة 6 اكتوبر و 63 شارع بمنطقة ارض اللواء والمساكن .

وأشار المحافظ إلى ان نسب تنفيذ الاعمال شملت الانتهاء من تطوير الشوارع المدرجه بمنطقة حوض الذوات ببولاق الدكرور بالإضافه الى 50 شارع بمناطق ارض اللواء والمساكن و 6 أكتوبر الى جانب تنفيذ 80% من الاعمال بالشوارع المدرجه بمنطقه صفط اللبن الجديدة وعزبه الامين وجارى الاستكمال للإنتهاء من نسب التنفيذ خلال الجدول الزمنى المحدد .

وأضاف محافظ الجيزة انه جارى رصف 77 شارع ببلاط الأنترلوك بشوارع منطقة الجمعية من شارع ناهيا ببولاق الدكرور حيث تم الانتهاء من 13 شارع وجارى استكمال الاعمال للإنتهاء من كافه الشوارع خلال 3 أشهر على الاكثر .

وأضاف المحافظ ان أعمال التطوير تأتي بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها المحافظة بهدف القضاء علي الأختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات عالية .

وثمن المحافظ التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة في أحداث نقلة نوعية في الأرتقاء بمستوي معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم .