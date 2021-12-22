شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل خطة إخراج العربات القديمة من الخدمة وتستبدلها بعربات تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر
أولا : اعتبارا من يوم 23/12/2021
1: خط الاسماعيليه / السويس والعكس
-تعديل تركيب قطارات 101/104/105/108-102/103/106/107/110/115 بعدد 7عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
ثانيا : اعتبارا من يوم 25/12/2021
1: خط طنطا / السنطة / محلة روح والعكس.
- تعديل تركيب قطارات 303/4302/4303/4304 / 4305/4306/ 4307/4308/3409/4310/4311/4312/4313/4314/4315/4316/4317/4318/4319/4320/4321/522 بعدد 6عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
2: خط نجع حمادي / الاقصر و العكس
- تعديل تركيب قطارات 747/748-745/746/749 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
3: خط الاقصر / أدفو والعكس
- تعديل تركيب قطارات 752/755/758-756/739 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
اعتبارا من يوم 26/12/2021
1 : خط نجع حمادي / الاقصر و العكس
- تعديل تركيب قطار 744 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي
2 : خط أدفو / الاقصر والعكس
- تعديل تركيب قطار 751 بعدد 5عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي.