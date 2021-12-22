شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: استصلاح مليون فدان يحتاج إلى 300 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة: "أقولكم على حاجة.. الأراضي الزراعية معمولة من 200 و300 سنة حتى لو ألف سنة .. النهاردة الفدان اللى موجود ده.. لا أدفع فلوس في استصلاحه لا بنية أساسية ولا حاجة.. يا جماعة احنا بنتحرك لنضيف للأراضى الزراعية تعوض اللى قال عليه الدكتور معيط لتوفير السلع الأساسية مثل القمح ومطالب الغذاء للمصريين ما امكن".
وتابع الرئيس السيسى: "الفدان يتكلف من 250 – 300 ألف استصلاح في أراضى مش بالجودة دى.. دى بنقول عليها الأراضي السوداء والتانية أراضى صحراوية.. علشان تطلع منها تحتاج إلى صرف جامد في أسمدة وخلافة.. من 250 -300 ألف فدان لتجهيز الفدان واللى بهدره هنا.. الأرض هتروح منك وتروح تعمل أراضي في حتت تانية وتحتاج إلى كهرباء ومياه وشقق تانى.. الفدان يحتاج 250 – 300 ألف جنيه.. يعنى المليون فدان بكام.. بـ 300 مليار جنيه".