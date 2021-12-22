شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل رئيس الوزراء عن تنمية جنوب مصر بالأرقام والإنجازات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ونستعرض أبرز الرسائل التى وجهها رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسى من خلال الإنفوجراف التالى:
إطلاق كتاب لتوثيق المشروعات المنجزة بالفترة الماضية
الدولة وضعت تنمية الصعيد على رأس أولوياتها
1.1 تريليون جنيه تكلفة مشروعات الصعيد خلال 7 سنوات
تنفيذ مشروعات بـ754 مليار جنيه بنسبة 69% من إجمالى الاستثمارات
إنجاز مشروعات بـ180 مليار جنيه من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"
مضاعفة المحاور المنفذة على النيل لربط القطاع الغربى بالشرقى
جار تنفيذ 14 محورا فى الصعيد بتكلفة 23.5 مليار جنيه
تنفيذ 365 كوبرى وطريقا ونفقا بتكلفة 50 مليار جنيه
تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية شاملة الخدمات بـ41.5 مليار جنيه
مشروعات لتوفير مياه الشرب وتغطية الصرف بـ45 مليار جنيه
توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.1 مليون وحدة سكنية بالصعيد
قيمة الدعم النقدى فى "تكافل وكرامة" تجاوزت 48 مليار جنيه
إدراج كل محافظات الصعيد ضمن أولى مراحل "حياة كريمة"