شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل رئيس الوزراء عن تنمية جنوب مصر بالأرقام والإنجازات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تنفيذ 14 مدينة جديدة تمثل الجيل الرابع للمدن، وتنفيذ 188 الف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه منهم 125 ألف إسكان اجتماعي، و45 ألف وحدات لتطوير المناطق غير الامنة والعشوائيات بالإضافة إلى 7 الاف إسكان متوسط بتكلفة 2 مليار جنيه.

ونستعرض أبرز الرسائل التى وجهها رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسى من خلال الإنفوجراف التالى: