شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لامتحان الطلاب المصريين فى الخارج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، كالتالى:

ـ أصل استمارة التقدم للامتحان مرفقا بها صورة إقامة الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب مع صورة من التأشيرة بجواز السفر موضحا بها تاريخ دخول وخروج الطالب من وإلى الدولة بالإضافة إلى أصول المستندات التالية:



1ـ بالنسبة لطلاب الصف الأول الابتدائى.

ـ بالنسبة للطلاب المصريين فقط، يتم تقديم أصل شهادة الميلاد " الرقم القومى"ـ ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها وهذه الشهادة لا يتم استردادها.



ـ بالنسبة للطلاب الغير مصريين، أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة على أن يكون لديهم إقامة نظاميه بالدولة سارية حتى نهاية الامتحانات.

2ـ الصفوف من الثانى الابتدائى حتى الثانى الثانوى.

ـ الطالب الذى حصل على أخر صف دراسى له من جهورية مصر العربية، يقدم أصل بيان نجاح أخر صف دراسى حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

ـ أصل شهادة ميلاد الطالب" رقم قومى".



ـ بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات أو المدارس الرسمية لغات أو المتميزة لغات يشترط تقديم بيان نجاح لأخر صف دراسى حاصل عليه الطالب موضحا به اسم المدرسة ونوعيتها ومدرج به درجة المستوى الرفيع " للمرحلة الابتدائية"، ودرجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية" للمرحلة الإعدادية، مع توضيح مسمى اللغة الأجنبية الثانية ومعتمد من إدارة شئون الطلاب الإدارة أو المديرية التعليمية التابع لها الطالب فى حالة رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات.

3ـ الطالب الذى حصل على أخر صف دراسى له من خارج مصر، يقدم أصل شهادة نجاج بأخر صف دراسى حاصل عليه الطالب بشرط أن تكون الشهادة مناظرة للشهادات المصرية على أن تكون مصدقا عليها من وزارة التربية والتعليم وزارة الخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية فى تلك الدولة، وأصل شهادة ميلاد الطالب رقم قومى.



ـ الطالب الذى حصل على أخر صف دراسى له على نظام أبناؤنا فى الخارج، يقدم صورة من الاخطار الحاصل عليه الطالب بالإضافة إلى صورة واضحة من شهادة الميلاد.



4ـ طلاب المدارس الدولية الغير معادلة والمتقدمين للامتحانات على نظام أبناؤنا فى الخارج، يقدموا أصل شهادة اجتياز امتحان تحديد المستوى فى جميع المواد معتمدة من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية أو بيان اجتياز تحديد المستوى الذى تم عقده عن طريق المنصة الخاصة بامتحانات ابناؤنا فى الخارج، أصل الشهادة الدولية أو صورة طبق الأصل منها، أصل شهادة ميلاد الطالب.