شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الانتهاء من تغطية الصرف الصحى فى الصعيد بنسبة 100 % خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة توجهت بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص منذ 2014 ، حيث تم طرح 18 مشروعا بتكلفة تريليون جنيه، وفرت 1.2 مليون فرصة عمل.

وأضاف وزير الإسكان خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في أسيوط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم مشروعات وزارة الإسكان في الصعيد بلغ 86.5 مليار جنيه، شاركت فيها 2800 شركة، ووفرت 1.4 مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى مبادرة "تدريب من أجل التشغيل"، وذلك للحصول على الشهادات الدالة على هذا التدريب، معقبا: "سنعطى أفضلية للطروحات والشركات التي تستعين بشباب صعيد مصر".

واستدعي وزير الإسكان النموذج الألماني في تحسين جودة الحياة، مضيفا: "ألمانيا من 85 عدد سكانها ثابت، وأحنا كنا تلت السكان الموجود دلوقتي..هما بيشتغلوا على تحسين جودة الحياة، واحنا لسه بنشتغل على الحاجات الأساسية "، مؤكدا أن خطة التنمية التي تضعها الدولة تتركز على الارتقاء بجودة الحياة".

وكشف "الجزار" عن الانتهاء من تغطية خدمات الصرف الصحي في كافة محافظات الصعيد بعد عامين بنسبة 100% ، لتسبق محافظات الصعيد نظيراتها من المحافظات الأخرى.