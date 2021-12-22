شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: هكون مرضى لما دخل المواطن يصل 10 و20 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا في العمل معه، قائلا: كل الجرى ده واللى بيعانوا معايا.. اصل اللى بيعانى معايا الحكومة.. ولما بيقعدوا معايا مش بيعجبنى حاجة خالص.. هما مستغربين".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد: "اللى خلص مش بشوفوه.. انا بشوف اللى ناقص.. ده الواجب اللى عليً وعلينا.. مش هفرح الا لما كل الشغل يخلص.. مدراس ومستشفيات.. وبعدين دخل المواطن يصل 10 و20 ألف جنيه في الشهر يمكن ساعتها أكون مرضى".