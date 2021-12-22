شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إنشاء 14 تجمعا عمرانيا لتحقيق التوازن بين الحضر والريف بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه في إطار افتتاحات اليوم من محافظة أسيوط ضمن "أسبوع الصعيد"، علينا التحدث عن خطط التنمية في صعيد مصر لتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وأيضا النظر للوضع قبل عام 2014، ضمن 8 محافظات رئيسية في الصعيد.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن محافظات الصعيد كانت تعانى من محدودية نصيب الصعيد في الاستثمارات وارتفاع نسبة الفقر حيث كانت تصل إلى 40 % في أسوان، 58 % في سوهاج وقنا، بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة ونسبة الأمية، بالإضافة إلى محدودية الاستثمار والانعزال المكانى، والتكدس العمرانى.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن كل هذه القضايا كانت تحتاج إلى وضع رؤية متكاملة، في مجالات الإسكان والمرافق حيث فى السابق لم يكن هناك حوافز تشجع الاستثمار في الصعيد وتوفير فرص عمل جديدة، بجانب الانعزال المكانى الداخلى وضعف الارتباط بين شرق وغرب النيل، حيث يتحمل المواطن تعبات لمسافة 100 مليون مقود كبير للنمو الاقتصادي داخل محافظات الصعيد، والتكدس العمرانى وتدنى وهذا مستوى جودة الحياة.

وأشار إلى أنه تم 14 تجمعا عمرانيا جديد.. 8 منهم من مدن الجيل الثانى والثالث، 6 مدن جديدة من الجيل الرابع، من أجل إيجاد وعاء للتنمية الاقتصادية والعمران الحضرى حتى يتم تصحيح هذا الخلل.