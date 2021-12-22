تسبب في وفاة شخص.. الأمن يكشف ملابسات وقوع حادث تصادم بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تصادم سيارتين بمنطقة الخليفة بالقاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدي السيارتان.

كان قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين بدائرة القسم .

وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المصادمة، طرف أول (قائد سيارة أجرة "ميكروباص به تلفيات " فر هارباً)، وبصحبته شخصان "أحدهما توفى متأثراً بإصابته" - سيدتان جميعهم بهم إصابات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لعلاجهم وطرف ثان أحد الأشخاص"قائد سيارة بها تلفيات" فر هارباً تاركاً السيارة بمحل الواقعة.

بالفحص تبين أنه حال سير قائد السيارة الأجرة "طرف أول" بالسيارة قيادته بمحل البلاغ فوجئ بالطرف الثاني حال سيره بالسيارة قيادته عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة الطرف الأول وانقلابها ووفاة أحد الأشخاص "طرف أول" متأثراً بإصابته وحدوث إصابة مستقلي السيارة من "الطرف الأول" بينما لاذ قائدي السيارتان بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة الأجرة "طرف أول"، وتبين أن السيارة الأخرى " قيادة الطرف الثاني" مقيدة باسم أحد الأشخاص وبإستدعائه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله طلب منه سايس "محدد" مفاتيح السيارة ملكه للتوجه للشقة سكنه للاطمئنان على نجلته وأن السيارة كانت حيازة الأخير وقت وقوع الحادث.

وأمكن ضبطه وبمواجهة قائدي السيارتين بالتحريات أقرا بهروبهما خشية مسائلتهما قانونياً وتبين عدم حمل المتهم الثاني ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.