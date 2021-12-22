بأسلوب المغافلة.. ضبط خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة بأسلوب المغافلة في القاهرة.

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة المجني عليه - مقيمة بمحافظة الجيزة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

تم بإرشادها بمسكنها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.