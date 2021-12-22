ضبط شخص لقيامه بالتعدي على آخر محدثاً إصابته في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر محدثاً إصابته بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها عامل، مقيم بدائرة القسم)، مصاب بجـرح نافذ بالرقبة .

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه عامل، مقيم بذات الناحية بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاجية محدثاً إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تـمكـنت قوة أمنية من مباحـث القسـم مـن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النـحـو المشار إليـه وأضـاف بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.