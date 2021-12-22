بها آلاف الجنيهات.. الداخلية تُعيد حافظة نقود لشخص بمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

إعادة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حافظة نقود بها مبلغ مالي لأحد الأشخاص عقب تركها سهواً برصيف محطة السيدة زينب لمترو الأنفاق.

تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السيدة زينب لمترو الأنفاق، بلاغًا بالعثور على حافظة نقود متروكة على أحد المقاعد برصيف المحطة، وبداخلها بطاقة رقم قومي - مبلغ مالي، وتم التحفظ على الحقيبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك حافظة النقود المشار إليها والذي حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها، وأضاف بتركها سهواً، وتم تسليمه الحافظة بكامل محتوياتها.

ومن جانبه توجه بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معه إعادة المفقودات الخاصة به.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التي تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.