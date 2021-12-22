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أمن القاهرة: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام، بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام شخصين - سيدة بمزاولة نشاطاً غيـر مشـروع في مجـال تسليم وتجهيـز المـواد المخدرة بقصد الإتجار، واتخاذهم من الشقة سكن أحدهم "كائنة بدائرة القسم" مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضـبطهم حـال تـواجـدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة - 4هاتف محمول - مبلغ مالي – عدد من أدوات التصنيع والتغليف.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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