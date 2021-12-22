من مليون لـ150 ألف.. تخفيف إلزام "النهار" بتعويض عارضة الأزياء ميرهان هشام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بتخفيف إلزام قناة النهار بتعويض عارضة الأزياء ميرهان هشام من مليون جنيه إلى 150 ألف جنيه.

وطالب المحامي هيثم عباس، دفاع ميرهان هشام في استئنافه بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته جراء نشر فيديو يسيء لموكلته على قناتها بموقع يوتيوب.

كما استأنفت قناة النهار على إلزامها بدفع مليون جنيه، وقبلته المحكمة.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قضت بانقضاء الدعوى المقامة من ميرهان كيلر ضد تامر أمين، مذيع قناة النهار، بتهمة السب والقذف بالتصالح بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب المنتخب عمرو وردة ووجه إليها حديثا اعتبره سبا وقذفا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا على وسائل التواصل الاجتماعي.