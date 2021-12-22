بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيلاً عصابياً بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"

تلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة كمية من الملابس، خاتم ذهب من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ربع نقل" وتبين أن مالكها "مقيم بالقليوبية" وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخران "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وأحدهم مستقلاً السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك" وأقر أحدهم بحيازة السلاح الناري للدفاع عن نشاطهم المؤثم.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب المشار إليه، وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.