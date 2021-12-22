شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام من الدولة بذوى الهمم من أهالى شمال سيناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى ذوو الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء بأهتمام كبير من كافة أجهزة الدولة على أرض المحافظة.

قال اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء إن القيادة السياسية والدولة بجميع مؤسساتها تولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم من خلال توفير المدارس الخاصة والنوادى وجراء المسابقات الرياضية الخاصة بهم ورعايتهم.

وأضاف الخولى أن المحافظة تحتفل بذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمى للمعاق والذي يحتفل به العالم في شهر ديسمبر من كل عام، ولتجديد العهد فى العمل معًا من أجل تضافر الجهود لإدخال البهجة والسرور فى قلوب أبنائنا والاهتمام بهم والعمل علي حل مشاكلهم.

وأشار الخولى إلى أن إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة الفرصة الكاملة للمشاركة في كل أمور الحياة والتي تتعلق بتطوير حياتهم في جميع المجالات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية من اجل دمجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتي تعتبر من أنبل المعاني الإنسانية.

كما أشار الخولى إلى أن حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على مراكز متقدمه في المسابقات والبطولات المحلية والدولية يدل على الجهد المبذول من العاملين في هذا المجال .. موجها الشكر والتحية لأسر ذوى الاحتياجات الخاصة على التغلب على الصعوبات ودمجهم في المجتمع وإثبات الذات ،مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني بمشاركة الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع .