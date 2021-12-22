شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تطوير وإنشاء 63 مشروعا صحيا بالصعيد وإطلاق 1500 قافلة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إنشاء وتطوير 63 مشروع في المستشفيات ضمن خطة تطوير الملف الصحى في محافظات الصعيد، وتوفير 1500 قافلة طبية، بالإضافة إلى انه ضمن مشروعات تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، تم إنشاء المركز الإقليمي في المنيا، وجار إنشاء مركزين في سوهاج والبحر الأحمر.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل، تم تخصيص 22 مليار جنيه في محافظتي الأقصر واسوان، لتقديم أفضل خدمة طبية

وتابع: "الصعيد له نصيب من المبادرات الرئاسية مثل علاج مرضى فيروس سى والقضاء على قوائم الانتظار، ودعم صحة المراة، والكشف عن الأمراض المزمنة، وغيرها.

وأوضح الدكتور مدبولى، أنه ضمن ملف الشباب والرياضة تم تطوير مركز الشباب والنوادى الرياضية والملاعب في محافظات الصعيد.