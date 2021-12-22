شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إنشاء أكبر مزرعة تمور فى العالم بتوشكى على مساحة 40 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استصلاح 550 ألف فدان فى شرق العوينات وتوشكى وغرب المنيا، وتطوير منظومة الرى الحديث لـ 300 الف فدان، كاشفا عن إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم على مساحة 40 ألف فدان لزراعة 2 مليون نخلة في توشكى.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، أبرز المشروعات المنفذة منذ عام 2014 في قطاع الري، وقال إنه تم تأهيل ورفع كفاءة الترع تكلف 6.6 مليار جنيه، والحماية من أخطار السيول بقيمة بلغت 4.2 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالى 4 أضعاف، فضلا عن إنشاء وإحلال محطات الرفع وبلغت تكلفتها 3.2 مليار جنيه، وإنشاء وإحلال 252 محطة رفع، وتطوير الري في الاراضى القديمة بتكلفة 828 مليون جنيه، وانشاء واحلال وتجديد الصرف الزراعي بنسبة زيادة بلغت 179 % لنحو 273 ألف فدان، بالإضافة الى مشروعات جار تنفيذها مثل انشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، واستكمال ملحقات منشأت قناطر أسيوط، وتأهيل ترع وفروع هندسة ري غرب المنيا، وتأهيل ترع هندسة ري قنا.

وحول قطاع الاعمال العام، قال إن الاستثمارات بلغت 17.4 مليار جنيه، منها تحديث مصنع قنا للغزل والنسيج وإنشاء محلج الفيوم المتطور بقيمة 410 مليون جنيه، وتطوير وتأهيل مصنع كيما بقيمة 11.6 مليار جنيه، وتطوير شركة سيد بقيمة 8 ملايين جنيه، وتطوير النقل البرى ومحطات الركاب بقيمة 158 مليون جنيه.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "خلال العامين المقبلين ربنا يقدرنا بتوجيهات الرئيس لتوفير حياة كريمة لكل أهالينا فى محافظات الصعيد".