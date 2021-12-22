شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق كوبرى "تحيا مصر" الملجم على محور روض الفرج ويجرى تحويلات مرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق إدارة المرور، كوبرى تحيا مصر على محور روض الفرج بسبب أعمال صيانة مع إجراء تحويلات مرورية لمدة 14 ساعة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال صيانة كوبرى "تحيا مصر" الملجم على محور روض الفرج، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للكوبرى المشار إليه يوم الجمعة الموافق 24/12/2021 لمدة 14 ساعة لتنفيذ أعمال الصيانة وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ غلق الإتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائرى والإتجاه القادم من الدائرى إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلق كامل لمدة ساعتين إعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23/12/2021 وحتى الساعة 2 من صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2021.

ـ غلق الإتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائرى مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الإتجاه الآخر إعتباراً من الساعة 2 من صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2021 حتى الساعة 8 من صباح نفس اليوم .

ـ غلق الإتجاه القادم من الدائرى إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الإتجاه الآخر إعتباراً من الساعة 8 صباح يوم الجمعة الموافق 24/12/2021وحتى الساعة 2 من بعد الظهر نفس اليوم، على أن تكون إجمالى المدة الزمنية من بداية الأعمال وحتى النهاية 14 ساعة .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.