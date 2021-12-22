شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "صعيد الخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان: "صعيد الخير"، والذى يستعرض جهود الدولة المصرية فى التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.