شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوقع على كتاب "الرؤية والإنجاز" لتوثيق مشروعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على النسخة الأولى من كتاب "الرؤية والانجاز"، والذى يهدف إلى توثيق مشروعات الدولة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات التي تنفذها الدولة تهدف إلى جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري في صعيد مصر.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، أن افتتاح المشروعات اليوم فرصة مناسبة في إطلاق كتاب مهم جدا كان وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو توثيق لما تم إنجازه في الفترة الماضية بكافة ربوع مصر من المشروعات القومية في جميع القطاعات المهمة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك جهد كبير في توثيق هذه المشروعات حتى يعرف المواطن المصرى حجم العمل والانجاز في كل ربوع مصر.