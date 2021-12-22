شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة المياه لـ 14 منطقة بالقاهرة بعد إنهاء أعمال الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة مياه القاهرة، عودة المياه لعدد 14 منطقة بالمحافظة، والتى تم قطعها اليوم بسبب أعمال الإصلاح والصيانة، لافتة إلى أنه سيتم عودة ضخ المياه لهذه المناطق في العاشرة من مساء اليوم.

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد أعلنت انقطاع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف (التابعة مدينة نصر) – الامداد والتموين – مساكن رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال إصلاح على خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد ( بشارع مسطرد القديم).

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.