مصطفى مدبولى: توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.1 مليون وحدة سكنية بالصعيد

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن محافظات الصعيد شهت تطويرا كبيرا في قطاع البترول والغاز، لافتا إلى انه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.1 مليون وحدة سكنية، إضافة إلى العمل على تنمية حقول البترول والتكرير والغاز الطبيعى، وكل هذه المشروعات تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الوقود، وتوسيع وصول الغاز الطبيعى للأهالى في كل ربوع مصر وخاصة أهالى الصعيد.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في الصعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قطاع الاتصالات في محافظات الصعيد شهد العديد من المشروعات الخاصة مثل مشروعات تطوير ورقمنة المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والشهر العقارى والبريد، ومشروع الكابلات ضمن مشروع حياة كريمة.

وتابع رئيس الوزراء: "لدينا العديد من المشروعات في تطوير الكهرباء والانارة والطرق والنظافة وتحسين الطرق المحلية بتكلفة 30 مليار جنيه، لافتا إلى أنه بالتعاون مع البنك الدولى في قنا وسوهاج بتكلفة 10 مليار جنيه، ضمن مجموعة أخرى من المشروعات، داخل محافظات الصعيد، وهذا المشروع الخاص بالتنمية المحلية في قنا وسوهاج، تم تصنيفه واحد من أفضل الممارسات النجاحة للأمم المتحدة، وواحد من أفضل مشروعات التنمية المحلية على مستوى العالم.