شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية فى الصعيد بقيمة 41.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن منظمة او اس ايه قالت في تقرير لها في 2020 إن الحكومة المصرية طورت شبكة من الطرق في المحافظات المغلقة والواحات لتعزيز النشاط الاقتصادي خارج المناطق الحضارية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي ، أن الدولة قامت بتطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه وتمثل في تطوير 46 محطة، ونظم الإشارات والذى بلغت نحو 21.6 مليار جنيه، وتجديدات السكك بقيمة 1.1 مليار جنيه وتطوير الورش بقيمة مليار جنيه، و8 مليارات جنيه للوحدات المتحركة، مشيرا إلى تطوير الموانئ مثل تطوير ميناء سفاجا وقسطل البري .

وعن جهود الدولة في تطوير الإسكان بصعيد مصر، قال مدبولي، أنه تم تنفيذ 14 مدينة جديدة تمثل الجيل الرابع للمدن، وتنفيذ 188 الف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه منهم 125 الف إسكان اجتماعي، و45 الف وحدات لتطوير المناطق غير الامنة والعشوائيات بالإضافة الى 7 الاف إسكان متوسط بتكلفة 2 مليار جنيه .