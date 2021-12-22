شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى: أمطار متوسطة غدا على أجزاء من السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع خبراء مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى اليوم.

ويستمر سقوط الأمطار التى قد تكون متوسطه غداً الخميس على أجزاء متفرقه من السواحل الشمالية وتكون خفيفه على باقى السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى، فيما تكون خفيفة يوم الجمعة على أجزاء متفرقه من السواحل الشمالية.

الجدير بالذكر أن مركز التنبؤ بالفيضان يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.