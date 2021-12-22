شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة التنبؤات لـ"الخليج 365": قريبا الأرصاد تعلن عن وصف جديد لمناخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف تأثرت مصر بالتغيرات المناخية التى شهدها العالم؟، وهل وصف مناخ مصر تغير الذى دائما ما كنا نقول أنه حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء؟ هذا ما أجاب عنه الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس ورئيس المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس ورئيس المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن مصر دولة من دول العالم، وكما تأثرت دول العالم بالتغيرات المناخية أثرت أيضا هذه التغيرات على مصر.

وأضاف مدير عام إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أننا أصبحنا نرى فى كافة فصول السنة تقلبات جوية غريبة ، فعلى سبيل المثال فصل الصيف وهو فصل الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية والمعروف عنه درجات الحرارة حول المعدلات بدأ نشاهد خلاله في الفترة الأخيرة حالات عدم استقرار.

وأشار شاهين ، إلى أنه رغم أن فصل الصيف من الفصول الأكثر استقرارا فى الأحوال الجوية، إلا أنه شهد مؤخرا أمطار سواء على سلاسل جبال البحر الأحمر أو على مناطق من جنوب البلاد، قائلا :" بدأنا نرى أيضا ارتفاعات كبيرة فى درجات الحرارة وهو أمر لم نكن نراه في فصل الصيف قبل ذلك".

وكشف مدير عام إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس ، أنه قريبا ستعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وصف جديد لمناخ مصر ، وذلك فى ضوء عمل اللجنة المتخصصة والتى تعمل على دراسة مناخ مصر فى الفترة الأخيرة وستعلن قريبا عن نتائجها والوصف الجديد لمناخ مصر.