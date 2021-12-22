وزير الزراعة ونظيره اللبنانى يتفقان على تسهيل إجراءات تبادل السلع

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني والوفد المرافق له بحضور وفد اتحاد المصدرين وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وبحث الوزيران تسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين وإزالة كافة العقبات أمام تحقيق ذلك مؤكدين على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين على تعميق التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصلحة شعب مصر ولبنان.

واتفق الوزيران على استمرار العمل والتواصل معا من اجل الحل الفوري لأي مشكلات تواجه تدفق السلع المصرية إلى لبنان وكذلك السلع اللبنانية إلى الأسواق المصرية.

أكد القصير أيضا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم ومساندة الأشقاء في لبنان خلال الفترة الحالية مشيرا إلى وضع كل إمكانيات وزارة الزراعة المصرية في تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات للأشقاء هناك.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة اللبناني يقوم حاليا بزيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يبحث خلالها سبل دعم التعاون بين البلدين وكذلك الاطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر.