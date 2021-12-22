شكرا لقرائتكم خبر عن مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس يزور الإيبارشية فى عيد الأنبا هدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية أسوان بعيد رحيل شفيعها القديس الأنبا هدرا السائح بديره الأثرى بغرب أسوان، وصلى الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لإيبارشية أسوان للاقباط الأرثوذكس صباح اليوم قداس العيد بالدير ذاته، وشاركه عدد كبير من مجمع كهنة إيبارشية أسوان وبعض رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو وشعب الإيبارشية.

وكان الأنبا باخوم صلى مساء أمس صلوات عشية العيد فى كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان بمشاركة الآباء كهنة مدينة أسوان.

والتقى الأنبا باخوم الآباء الكهنة وتابع معهم بعض الأمور الخاصة بالخدمة فى كنائسهم.

ويعتبر القديس الأنبا هدرا الأسواني السائح من قديسي القرن الرابع الميلادي وكان رئيسًا لهذا الدير وبلغ عدد رهبان الدير تحت رئاسته، أكثر من ثلاثمائة راهب، اختير بعدها ليصبح أسقفًا لأسوان بيد البابا ثاؤفيلس البطريرك 23 من بطاركة الكرازة المرقسية.



جانب من اللقاء



الأنبا باخوم