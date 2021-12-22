شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطلق خدمة جديدة لعملائها من الشركات والمؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن إطلاق ميزة جديدة لعملاء مصر للطيران من الشركات و المؤسسات (Corporate Plus Program) ضمن برنامج المسافر الدائم للشركة EGYPTAIR Plus.

وقال رئيس الشركة، إن الخدمة الجديدة لعملاء مصر للطيران من الشركات إمكانية الحصول على أميال سفر على رحلات مصر للطيران تُمنح لصالح الشركات من خلال سفر موظفيها، ومن ثم يمكن للشركات تجميع وإستخدام هذه الاميال في إصدار تذاكر طيران أو تعلية درجة السفر سواء على رحلات مصرللطيران أو رحلات تحالف ستار أو شراء وزن اضافى على رحلات مصر للطيران وغيرها من المميزات التي يوفرها برنامج المسافر الدائم.

وأضاف الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص مصر للطيران علي تقديم خدمات متنوعة وتسهيلات لعملائها المسافرين حيث يسعدنا دائما استقبالهم علي متن رحلات الناقل الوطني الي مايقرب من 70 وجهة حول العالم فضلا عن الاستفادة من عضويتنا في تحالف ستار العالمي الذي يصل الي 1300 مطار في 193 دولة حول العالم.

وعقدت مصر للطيران جلسة تعريفية في إطار التواصل المباشر مع عملائها من الشركات والمؤسسات، للتعريف بالبرنامج الجديد، حضر الجلسة الطيار محمد موسى، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومحمد وائل الدمرداش رئيس قطاع الشئون التجارية وعدد من مسئولي شركة مصر للطيران.