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تداول 856 طن بضائع و338 شاحنة و38 سيارة ملاكى بموانئ البحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 856 طن  بضائع عامة ومتنوعة و338 شاحنة و38 سيارة ملاكي و4000 طن ردة، وشملت حركة الصادرات 856 طن بضائع عامة و 151 شاحنة و 28 ملاكي.

 

كما شملت حركة الواردات 4000 طن ردة قادمة من اليمن  و187 شاحنة  و 10 ملاكي  ويتواجد 12  سفن علي ارصفة الموانئ ، استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة  بحمولة 102 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة الحرية  بحمولة 85 شاحنة و 1 ملاكي.  وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس  بحمولة 109 شاحنة و 25 ملاكي  والسفينة KUWANA فارغة متحهة الي ابو زنيمة .

 

كما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء فقط حيث تم مغادرة  42 شاحنة بحمولة 856 طن .

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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