شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم يكشف حقيقة المعلومات المغلوطة بشأن مجمع الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة بشأن مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية، أحد مشروعات الصندوق .

وقال «الحيوي» إنه نتيجة لتداول بعض المعلومات غير الصحيحة من بعض المدرسين القائمين على رأس العمل، وكذلك بعض من المدرسين السابقين لطلاب المدرسة التكنولوجية بالمجمع، وأولياء أمورهم، فقد تجمع أمس الثلاثاء بعض طلاب الصفين الثاني والثالث بالمدرسة التكنولوجية، وبعض أولياء أمورهم داخل المجمع للاستفسار عن مدى إمكانية منح طلاب السنة الثانية بالمدرسة التكنولوجية شهادة "بيرسون" المستوى الثالث وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بسير العملية التعليمية داخل المدرسة .

وأضاف في البيان الصحفي - الصادر عن الصندوق - أنه قد تم على الفور عقد اجتماع مع ممثلي طلاب الصفين الثاني والثالث بالمدرسة وأولياء أمورهم، حيث تم فيه الاستماع لكافة مطالبهم والرد عليها، مع توضيح المعلومات التى تم الاستفسار عنها والتي تم تضليلهم بها.

وأوضح «الحيوي» أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على عدد من الإجراءات أبرزها دراسة مدى إمكانية حصول طلاب السنة الثانية في المدرسة بالعام الدراسي 2021 - 2022 على شهادة "بيرسون" المستوى الثالث، كما تم التأكيد على استمرار منظومة الجودة بشهادة "بيرسون" لطلاب الصفين الثاني والثالث بالمدرسة، والعمل على حل كافة المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية سواء امتحانات أو دراسة وخلافه.

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أنه تم الاتفاق أيضًا على تفعيل آلية لتلقي الشكاوى من طلاب المجمع، مع التأكيد على الطلاب وأولياء الأمور بعدم الالتفات إلى أي معلومة تصدر من مصادر غير منسوبة إلى إدارة المجمع .