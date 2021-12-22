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انقطاع المياه عن أحياء العجوزة والوراق وشمال الجيزة الجمعة لمدة 8 ساعات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة ) وذلك إعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق 24 / 12/ 2021  وحتى الساعة ٨ صباح يوم السبت الموافق 25 / 12/  2021  وذلك لمدة 8 ساعات. 

 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة، الأمر الذى يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 120 من التليفون الأرضي.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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