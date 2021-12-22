شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع تحسن أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس مزيدا من التحسن خلال الأيام المقبلة، باستثناء انخفاض درجات الحرارة تزامنا مع بداية فصل الشتاء.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على شاشة اكسترا نيوز، إن درجات الحرارة العظمي عادت إلى معدلاتها الطبيعية لتصل الى 18 و 19 درجة، لكن مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى، حيث تسجل 8 درجات على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ارتفاع طفيف على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.