شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأوقاف فى 2021.. تأليف وترجمة 95 كتابًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، حصاد عام 2021، في مجال التأليف والترجمة والنشر، حيث تم تأليف وترجمة (95) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا خلال عام 2021م ، ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (303) كتاب مؤلفًا ومترجمًا.

وأوضحت الوزارة الكتب التى تم تأليفها على النحو التالي :

• تم تأليف ( 18 ) كتابًا جديدًا منها : (الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية - حوار الأديان والثقافات - العقل والنص - الخطب العصرية جـ9 - وحدة القصيدة - تنظيم النسل ومتغيرات العصر - الجاهلية والصحوة - مقاصد الشرع وقضايا العصر - فن المقدمات والخواتيم - الأمن المجتمعي - صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء) ، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (95) كتابًا.

• تم ترجمة ( 8 ) كتب إلى (10) لغات أجنبية هي: (المنتخب مع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية - الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى السواحيلية - الحوار الثقافي بين الشرق والغرب إلى الإنجليزية - الإسلام يتحدث عن نفسه إلى البرتغالية - نساء على عرش مصر وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية - حوار الأديان والثقافات وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية - مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى الإسبانية - الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة وترجم إلى الفرنسية) ، ليصل عدد الكتب المترجمة إلى (112) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

• تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار (14) كتابًا جديدًا ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (38) كتابًا ، كما تم إصدار (40) كتابًا جديدًا ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة ليصل إجمالي ما تم إصداره منها (43) كتابًا ، كما تم إصدار (13) كتابًا جديدًا ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى (15) إصدارًا.

•تم ترجمة كتاب "القفز فوق الصعاب" ضمن سلسلة (رؤية) للنشء إلى (طريقة برايل) خدمة لذوي القدرات الخاصة.