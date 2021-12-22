التنمية المحلية: تركيب 105 آلاف قطعة موفرة للمياه بدور العبادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن تركيب حوالي 105 آلاف قطعة موفرة في دور العبادة بجميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لبروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات، وتغطية 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالي 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب هذه القطع، حيث تم تركيب 14613 قطعة موفرة في محافظة الجيزة و11267 قطعة موفرة في محافظة دمياط و7918 قطعة موفرة بمحافظة الشرقية و4539 قطعة موفرة في مدن القناة، أما عن محافظات الوجه القبلى فقد تم تنفيذ 4539 قطعة موفرة على حدة في كل من محافظات المنيا والفيوم وبني سويف وسوهاج وأسوان.

وتم تنفيذ 4549 قطعة موفرة في قنا و2267 قطعة موفرة في الأقصر، أما عن شمال وجنوب محافظة سيناء فقد تم تركيب 2276 قطة موفرة و2359 قطعة موفرة في البحر الأحمر و2267 قطعة موفرة في مطروح، أما عن القلوبية والبحيرة والغربية فقد تم تركيب 4539 قطعة موفرة في كل محافظة، و5381 قطعة موفرة في كفرالشيخ و4539 قطعة موفرة في القليوبية و1885 قطعة موفرة في الدقهلية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مختص في كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس مع موافاة الوزارة بإجراءات التركيب في جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ مشيراً إلى وجود خطة للتوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها في مختلف المنشآت والمباني الحكومية والأماكن العامة والتي تقوم بتنفيذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظاً على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.​