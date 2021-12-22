الأتوبيس الترددي.. تفاصيل حافلات الطريق الدائري قبل تشغيلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف المهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري، عن تفاصيل إنشاء الأتوبيس الترددي (BRT) كإحدى وسائل النقل الحديثة التي تدخل القاهرة الكبرى.

وقال متولي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الأتوبيس الترددي يشبه المترو والمونوريل؛ ولكن على شكل أوتوبيس، موضحًا أن أول مرة تم استخدامه كان في أمريكا اللاتينية.

وأوضح مصدر مسئول بهيئة الأنفاق أن الأتوبيس الترددي الذي سيتم تشغيله على دائري مصر سيكون من إنتاج شركة فولفو المختصة في وسائل النقل بمختلف أنواعه.

وحصل الخليج 365 على الدليل الإرشادي لمختلف أتوبيسات BRT التابعة لشركة فولفو ومميزاتها الكاملة والقدرة الاستيعابية لها.

ممرات مخصصة للحافلات

تعمل حافلات BRT في مساربها الخاصة وفي الحالات القصوى حتى الممرات المزدوجة مما يسمح بخطوط سريعة على نفس المسار.

حافلات ذات سعة عالية

يمكن لأكبر حافلات فولفو BRT أن تحمل ما يقرب من 300 راكب مقارنة بطائرة بوينج 767، وعلى الطرق الأكثر ازدحامًا، وتؤدي الرحلات المتكررة إلى تقادم الجدول الزمني - فهناك دائمًا حافلة قادمة.

تذاكر مسبقة الدفع

الدفع المسبق هو مفتاح الكفاءة في تشغيل الأتوبيسات الترددية، فعندما تفتح الأبواب العريضة يغادر الركاب ويصعدون بسرعة ويستمر متوسط توقف الحافلة أقل من 15 ثانية.

مستوى الصعود

تستخدم أنظمة النقل السريع بالحافلات BRT المطورة منصات لها نفس ارتفاع أرضية الحافلة، ويعتبر الصعود إلى الطائرة أسرع للجميع وأسهل كثيرًا للمسنين وذوي الإعاقة.

معلومات الركاب عبر الإنترنت

مع نظام إدارة حركة المرور يعرف الركاب دائمًا موعد وصول الحافلة ويتم مشاركة نفس المعلومات في الوقت الفعلي من قبل الركاب والسائقين ومراقبة حركة المرور.

علامة تجارية قوية

تظهر التجربة أن أنظمة BRT شائعة، وفي العديد من المدن أصبحت علامات تجارية قوية وتحتل مكانة أعلى من خدمات الحافلات العامة، ويؤدي معدل الإشغال المرتفع أيضًا إلى نتائج جيدة ويمكن أن تكون BRT وسيلة مربحة بدون دعم.

ما الذي يمكن أن يوفره الاتوبيس الترددي؟

- يقلل الأتوبيس الترددي 90% من الانبعاثات الضارة الملوثة للهواء.

- يقلل زمن الرحلات بنسبة 50%.

- يخفض عدد حوادث الطرق بنسبة 80%.

- يحقق عائدا استثماريا كبيرا.

3 أنواع حافلات بقدرات استيعابية تصل لـ 300 راكب في الرحلة

توفر أتوبيسات شركة فولفو سعات مختلفة لنقل الركاب عبر وسيلة الأتوبيس الترددي وهي كما يلي:

1- أتوبيس عادي من قطعة واحدة ويصل طوله إلى 12 مترا بقدرة استيعابية حتى 100 راكب في الرحلة.

2- أتوبيس مفصلي من عربتين متصلتين بطول 22 مترا وبقدرة استيعابية حتى 200 راكب في الرحلة؟

3- أتوبيس ثنائي المفصل ويتكون من 3 عربات متصلة ببعضها ويتراوح طوله من 24 إلى 30 مترا بقدرة استيعابية 300 راكب في الرحلة.

وقالت الشركة إن بناء وتنفيذ خط أتوبيس ترددي بطول 200 كم يكلف نحو مليار دولار ويستغرق عامين للانتهاء من تنفيذه.

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