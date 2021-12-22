في 10 دقايق.. إزاي تعمل توكيل وانت في البيت من سيارة التوثيق المتنقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت وزارة العدل الفترة الماضية من رفع كفاءة قطاع الشهر العقاري والتوثيق والقطاعات المختلفة وميكنة أعمالها، تماشيًا مع توجه الدولة نحو الرقمنة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

ورفعت وزارة العدل من مستوى الخدمات عبر سيارات التوثيق المتنقلة، حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا.

وفي سبيل ذلك تم تشغيل فروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية "سيارات التوثيق المتنقلة"، وهي الخدمة التي بدأت بـ 11 وحدة متنقلة في 3 محافظات بالمرحلة الأولى؛ حيث تم مراعاة التوزيع الجغرافي وكان هناك نجاح غير عادي لهذه الخدمة.

الهدف من سيارات التوثيق

وتهدف خطوة سيارات الشهر العقاري المتنقلة التي أقدمت عليها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.

ويمكن لسيارات التوثيق المتنقلة إجراء معاملات التوثيق لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، لحجز موعد.

مساعدة ذوي الهمم

وتذهب سيارات التوثيق المتنقلة للمواطن إلى مكانه، ومصممة لدخول " ذوي الهمم"، لتلقي الخدمات بسهولة ويسر، وتعمل بنظام الشباك الواحد.

كما تقدم وزارة العدل، مجموعة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، تصل إلى 14 خدمة من أجل التسهيل على المواطنين.

طريقة طلب الخدمة

ويقدم الشهر العقاري والتوثيق تلك الخدمات عبر عدة محاور على رأسها، أن يدخل طالب الخدمة إلى الموقع مع إضافة كافة بيانات أطراف التعامل وفقاً للمعاملات المحددة التي يختارها.

ويقوم طالب الخدمة بتسديد الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

خدمات سيارات التوثيق

وتنحصر خدمات الشهر العقاري والتوثيق في الآتي: استخرج توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة.

بالإضافة إلى توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي.

ويمكن لصاحب الشأن تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً، فيصدر له رقمًا كوديًا يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة.

نظام الشباك الواحد

وأكد قال الدكتور جمال ياقوت، أمين عام مصلحة الشهر العقاري، أن هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية بتوسيع خدمات الشهر العقاري، وهذا الاهتمام نتج عنه خطة تطوير وزارة العدل لقطاع الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن خطة التطوير بدأت بمحاور كثيرة من ضمنها تطوير مكاتب التوثيق المميكنة وتحويلها لنظام الشباك الواحد.

وأضاف "ياقوت" في تصريحات فضائية، أنه ترتب على هذه الخطة إبرام العديد من البروتوكولات مع وزارة الاتصالات، كان آخرها بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية وهي سيارات التوثيق المتنقلة، موضحًا أن الخدمة بدأت بـ 11 وحدة متنقلة في 3 محافظات، بالمرحلة الأولى.

وتابع أنه تم مراعاة التوزيع الجغرافي في المرحلة الأولى، وكان هناك نجاح غير عادي لهذه الخدمة فهي خدمة مميزة، موضحًا أن الخط الساخن للخدمة للتعرف على المزيد من المعلومات هو 15999 .