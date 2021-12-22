عبده يطلب تطليق زوجته: "طالبتها بالإنجاب فرمت نفسها من بير السلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "عبده. ص" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، لتطليق زوجته "آية. م"، ربة منزل، لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه "طالبتها بالإنجاب والتوقف عن تناول أقراص منع الحمل، فرمت نفسها من بير السلم".

يقول "عبده"، صاحب محل، إنه تزوج آية زواجًا تقليدياً، بعد ترشيحها من أحد المقربين، وبعد التعارف وجدها بشوشة و متعلمة ومتدينة، بالفعل تم الاتفاق على الزفاف وانتقلا لعش الزوجية بعد شهرين فقط من الخطبة.

أضاف الزوج في دعواها أن زوجته في السابعة صباحًا تغادل المنزل لشراء الإفطار "لازم يكون فول وطعمية إجباري".

يشعر الزوج أن اختياره صحيح لشريكة حياته، يقول "هي ست بيت شاطرة ومدبرة"، لكنه عندما طالبها بتغيير الإفطار حتى لا يشعر بالملل، لاحظت انزعاجها فتوقفت عن الإفطار معها بشكل دائم.

تابع "عشنا حياة طبيعة ولم تنجب والسبب تفكيرها في تدبير الأمور وجمع المال حتى تأمن مستقبل الطفل، أقنعتني بفكرها فلم أتحدث معها فى ذلك الموضوع نهائيًا"، لكنه فوجئ أيضًا بأن زوجته تتناول أقراصًا لمنع الحمل، وتحدث معها في الأمر.

وعن يوم الانفصال، قال الزوج إن اشترى الإفطار لكنها أنواع لا تفضلها زوجته، فاستيقظت الأخيرة وصرخت وبكت "افطر لوحدك"، وعندما وصل الحديث إلى الإنجاب نشبت مشادة كلامية بينهما "لقتها رمت نفسها من بير السلم" ونقلتها المستشفى.

بعد أسبوعين، قرر الزوج الانفصال عن زوجته لاستحالة المعيشة بينهما فطالبها بإتمام بطريقة ودية فرفضت، ولجأ لمحكمة الأسرة يطلب التطليق في الدعوى رقم 148 لسنة 2020 ولا تزال منظورة أمام المحكمة.