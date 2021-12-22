شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لأكاديمية البحث العلمى: دعم الابتكار وريادة الأعمال بـ200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا جهود الأكاديمية فى محور دعم الابتكار وريادة الأعمال، وبلغ إجمالى الدعم 200 مليون جنيه بهدف دعم مجتمع العلم والتكنولوجيا والابتكار فى مصر، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادى والفنى واللوجستى للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية وإحداث نقلة متسارعة فى سوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وكانت من أهم مخرجات هذا المحور:

• اعتماد مكتب براءات الاختراع المصرى كسلطة بحث وفحص دولية وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات التى تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

• تحسين نظام أتمتة الملكية الفكرية بمكتب براءات الاختراع المصرى مع الوكالة الكورية للتعاون الدولى «KOICA».

• دعم وتطوير القدرات المؤسسية والفنية ورفع قدرات التوعية لدى مكتب براءات الاختراع المصرى، بميزانية متوقعة 1.5 مليون يورو.

• بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصرى 15235 طلبا للمصريين والأجانب، وعدد البراءات الممنوحة 3863 براءة للمصرين والأجانب.

• تقديم الدعم إلى 232 من رواد الأعمال والباحثين وأصحاب المشروعات الناشئة من خلال الرد على الاستشارات.

• إنشاء 30 حاضنة تكنولوجية احتضنت عدد 182 شركة ناشئة تخرج منها عدد 151 شركة ووفرت 1650 فرصة عمل، وقد بلغ إجمالى التمويل 70 مليون جنيه.

• إطلاق عدد 3 حاضنات أعمال فى مجال البيئة – الأعمال الزراعية – الحرف اليدوية فى صعيد مصر، أول حاضنة تكنولوجية للحرف اليدوية فى الوادى الجديد.

• إنشاء عدد 46 نادى ريادة أعمال يتم من خلالها تدريب ما يزيد على 325 ألف طالب و1980 عضو هيئة تدريس، وتجهيز 17 شركة ناشئة لمرحلة الاحتضان.

• إنشاء 42 مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا -TICOs فى مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ساعدت فى إيداع عدد 682 طلب براءة اختراع، والحصول على عدد 136 براءة اختراع لمصريين.

• إقامة معرض القاهرة الدولى للابتكار الذى تنظمة الأكاديمية كل عام تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات متتالية، وهو إحدى الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمى؛ ليفتح آفاقا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، وكان إجمالى عدد المعروضات فى الـ6 دورات 3440 ابتكارا، وكان إجمالى عدد الجوائز التى منحت 380 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية وجوائز احتضان.