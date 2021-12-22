شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون بالتوسع فى بناء الجراجات الذكية لمواجهة تكدس السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في بناء الجراجات الذكية لمواجهة تكدس السيارات بالشوارع والطرقات، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في بناء الجراجات الذكية لمواجهة تكدس السيارات بالشوارع والطرقات.

وأيد 93% من القراء مطالب التوسع في بناء الجراجات الذكية لمواجهة تكدس السيارات بالشوارع والطرقات، بينما عارض 7% من القراء مطالب التوسع في بناء الجراجات الذكية.



