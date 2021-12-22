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93% من القراء يطالبون بالتوسع فى بناء الجراجات الذكية لمواجهة تكدس السيارات

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في بناء الجراجات الذكية لمواجهة تكدس السيارات بالشوارع والطرقات، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في بناء الجراجات الذكية لمواجهة تكدس السيارات بالشوارع والطرقات.

وأيد 93% من القراء مطالب التوسع في بناء الجراجات الذكية لمواجهة تكدس السيارات بالشوارع والطرقات، بينما عارض 7% من القراء مطالب التوسع في بناء الجراجات الذكية.


 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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