شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل عربات القطارات بأخرى جديدة لإخراج العربات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة السكة الحديد اليوم الأربعاء، استبدال عربات بعض القطارات بعربات محسنة (تحيا مصر)، وذلك ضمن خطة بعدم وجود عربات قديمة تعمل على خطوط الهيئة مع نهاية عام 2021، بالتوازي مع التطوير المستمر بكافة القطاعات بالهيئة، جاءت التعديلات كالآتى:

أولا : اعتبارا من اليوم

1: خط إدفو / أسوان والعكس

- تعديل تركيب قطارات 757/ 738/ 753/ 754/ 759 بعدد 5 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولها الحالية.

2: خط أسوان / السد العالي والعكس

- تعديل تركيب قطارات 1022/ 1023/ 1024/ 1025/ 1028/ 1029/ 1030/ 1031 بعدد 5 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولها الحالية.

3: خط المنصورة / المطرية والعكس

- تعديل تركيب قطارات 203/ 206/ 211/ 214/ 207/ 210/ 215/ 218/ 205/ 208/ 213/ 216/ 219 بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولها الحالية.

4: خط شربين / دمنهور والعكس

- تعديل تركيب قطارات 802/ 801/ 884/ 883/ 894/ 899 ركاب دمنهور / شربين والعكس بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولها الحالية.

- تعديل تركيب قطارات 812/ 811/ 814/ 815 ركاب دمنهور / شربين والعكس بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولها الحالية.

5: خط طنطا / الزقازيق والعكس

- تعديل تركيب قطارات 228/ 231/ 235/ 238/ 243/ 246/ 247 ركاب الزقازيق / طنطا والعكس بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولها الحالية.

ثانيا : اعتبارا من غدا

1: خط إدفو / أسوان والعكس

- تعديل تركيب قطار 750 ركاب إدفو/ أسوان بعدد 5 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.

2: خط المنصورة / المطرية والعكس

- تعديل تركيب قطار 204 ركاب المطرية / المنصورة بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.

3: خط شربين / دمنهور والعكس

- تعديل تركيب قطاري 892/889 ركاب شربين / دمنهور بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدولها الحالي.

4: خط طنطا / الزقازيق والعكس

- تعديل تركيب قطارات 240/ 237/ 232 ركاب الزقازيق / طنطا بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدولها الحالي.