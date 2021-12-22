24 ضحية.. الحكم على طبيب وآخرين بتهمة الاتجار في "الكلى" اليوم

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بصفته طبيبا بشريا، أستاذ جراحة كُلى، و3 آخرين، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجني عليهم.

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحُكم على طبيب كُلى و3 آخرين بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.

محمد يوسف

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