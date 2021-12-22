24 ضحية.. الحكم على طبيب وآخرين بتهمة الاتجار في "الكلى" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحُكم على طبيب كُلى و3 آخرين بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بصفته طبيبا بشريا، أستاذ جراحة كُلى، و3 آخرين، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجني عليهم.