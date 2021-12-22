هل يمكن للأطفال المصابة بالجديري التطعيم بحملة "شلل الأطفال"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

ردت وزارة الصحة والسكان، على استفسارات المواطنين بشأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي انطلقت قبل يومين.

وتساءل البعض عن مدى إمكانية تطعيم الأطفال المصابة بالجديري المائي في حملة شلل الأطفال.

وقالت الوزارة في منشور توعوي إن الجديري ينطبق عليه نفس شروط الأمراض الحادة، وبالتالي يتم تأجيل التطعيم لحين شفاء الطفل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة المقبلين بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية، نظرًا لإصابة الأطفال بالبرد في الفترة الحالية.

موانع التطعيم

وحددت وزارة الصحة في خطاب إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، عدد من الموانع التي تحول دون حصول الأطفال على التطعيم بالطعم الفموي "سابين" أحادي التكافؤ.

وتشمل موانع التطعيم التالي:

- الأطفال المصابون بمرض نقص المناعة الأولية.

- الأطفال المصابون بـ اللوكيميا والليمفوما

- الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة (أدوية السرطان والكورتيزون)

- الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة يؤجل التطعيم حتى زوال الأعراض