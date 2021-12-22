اليوم.. "محلية النواب" تناقش بعض المشاكل الجماهيرية لأهالي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعًا اليوم الأربعاء.

ويتضمن جدول الاجتماع، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: علي الدسوقي، عمر الغنيمي، محمد إسماعيل، أحمد مهني، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبوسليمان وترعة المنتزة المردومة، حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة، وذلك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور.

كما يتضمن الاجتماع، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف بشأن، إعادة الشيء لأصله ورصف ورفع كفاءة الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق لها ( مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات) لحي العامرية ومدينة برج العرب محافظة الإسكندرية – فضلًا عن ضرورة رفع كفاءة الطرق الحيوية وإنارتها مثل(أم زغيو – الكيلو 21 – الوفاء – نجع كاتب البنجر – النهضة – عبدالقادر – المستعمرة).

- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمود قاسم، محمد جبريل، بشأن تباطؤ الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن استكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلاؤهم من مساكنهم بمنطقتي (نجع إسو، ونجع الألومنيوم) بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير، حيث إنه تم نقل بعضهم لمساكن بشائر الخير بالإيجار، وعمليات الإخلاء كانت مشوبة بعدم وجود إستراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، ومحلات بديلة، أو تعويضات بالرغم من إفادة وزير النقل بسداد مبالغ تعويضات وصلت إلى 900 مليون جنيه.

يعقد الاجتماع بحضور اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية.​