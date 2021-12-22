شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للأجور": الحد الأدنى نهائى وإلزامى لجميع مؤسسات القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان نظير، حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، قرار نهائي وإلزامي، وكان الجميع على علم به، مشيرة إلى أن المبلغ الشامل الذي سيحصل عليه العامل شهريا كحد أدنى 2400، بغض النظر عن طبيعة مهنته أو المكان الذي يعمل فيه.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير": "كل القطاعات الاقتصادية التي تعمل في القطاع الخاص، ستكون ملتزمة بالحد الأدنى للأجور على ألا يحصل شخص فيها على أقل من 2400 جنيه، لأنه حد أدنى قومي، حتى لا يحدث لغط أو اختلاف أو تباين بين المهن المختلفة".

وتابعت: "القرار أراد إحداث توازن بين طرفي المعادلة أصحاب المنشآت والعمالة في وقت واحد، والقرار عندما صدر وضع في الاعتبار أن بعض المنشآت قد تمر بظروف اقتصادية صعبة طبقاً لظروف جائحة كورونا التي عانى منها العالم بأكمله، حيث القرار شمل لتلك المنشآت المتعثرة بطلب استثناء مؤقت للمجلس القومي للأجور، ويتم استثناءه بشكل مؤقت، ووصل إلينا 3090 طلب، بالإضافة إلى بعض الطلبات التي جاءت بشكل استثنائي، وكانت قطاعات مثل قطاع السياحة ".