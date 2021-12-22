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زيادة بشرية مرعبة.. معدلات المواليد فى مصر .. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشف خالد ماهر، رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، أن آخر إحصائية كشفت أن 254 طفلا يولدون فى الساعة بمعدل 4 مواليد جدد لكل دقيقة ف مصر، ووفقا لهذه الإحصائية فإن معدل الزيادة البشرية وفقا لعدد المواليد يتضح أنه فى زيادة مرعبة، تحذر من مخاطر الزيادة السكانية.

 

معدلات المواليد فى مصر
 

زيادة بشرية مرعبة.. معدلات المواليد فى مصر

 

1 طفل كل 15 ثانية

 

4 أطفال كل دقيقة

 

254 طفلا كل ساعة

 

6096 طفل كل يوم

 

42672 طفل كل أسبوع

 

182880 طفل كل شهر

 

 

2225040 طفل كل سنة

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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