شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة بشرية مرعبة.. معدلات المواليد فى مصر .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد ماهر، رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، أن آخر إحصائية كشفت أن 254 طفلا يولدون فى الساعة بمعدل 4 مواليد جدد لكل دقيقة ف مصر، ووفقا لهذه الإحصائية فإن معدل الزيادة البشرية وفقا لعدد المواليد يتضح أنه فى زيادة مرعبة، تحذر من مخاطر الزيادة السكانية.



زيادة بشرية مرعبة.. معدلات المواليد فى مصر

معدلات المواليد فى مصر

1 طفل كل 15 ثانية

4 أطفال كل دقيقة

254 طفلا كل ساعة

6096 طفل كل يوم

42672 طفل كل أسبوع

182880 طفل كل شهر

2225040 طفل كل سنة