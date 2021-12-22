شكرا لقرائتكم خبر عن أقصر يوم فى عام 2021.. تفاصيل الانقلاب الشتوى وبداية فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ الإنقلاب الشتوى، اليوم الثلاثاء، على النصف الشمالى للكرة الأرضية ، وذلك إيذانا ببدء فصل الشتاء وانتهاء فصل الخريف، وهو الفصل المعروف عنه الاتخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة وفرص الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا .وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الانقلاب الشتوى وتوقيته فى مصر وأبرز الظواهر المرتبطه به ، كما يلى:
-الانقلاب الشتوى يبدأ اليوم الثلاثاء فى الساعة الخامسة و53 دقيقة بتوقيت القاهرة
-يعتبر هذا اليوم هو أقصر يوم من عام 2021 في نصف الكرة الشمالى
-يمثل وقت الإنقلاب الشتوى فلكيا منتصف فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
-فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية ، تكون الشمس فوق الأفق لفترة أطول من أي يوم آخر من أيام السنة وهو منتصف فصل الصيف.
-وفق الحسابات الفلكية الشتاء يبلغ طوله 88 يوم و 23 ساعة و 35 دقيقة
-يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي أن الفجر يتاخر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في السماء يكون منخفضا
-عند الظهر " الزوال " تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنه ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.
-هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية .
-يكون ذروة الشتاء هو أقصر نهار في السنة كلها حيث يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط
-يطول الليل فيصل الى 14 ساعة تقريبا كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الافق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال
-يكون ظل الانسان على الارض في هذه اللحظة اطول ما يمكن